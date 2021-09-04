دول "التعاون الخليجي" تسجّل قرابة 2.5 مليون إصابة بكورونا

بينها 19091 حالة وفاة وتمّ إعطاء 69.354.216 جرعة لقاح

كشفت معطيات مركز الإحصاء الخليجي، تفاصيل انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 3 سبتمبر 2021.

ونشر المركز إحصاءات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج، وهي كالآتي: 2.485.013 (الإصابات المؤكّدة)، و2.441.682 (حالات التعافي)، و19091 (حالات الوفاة)، وتمّ إعطاء 69.354.216 جرعة لقاح.