مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.
بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية
أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.