مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 06:48 PM

بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

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