اختتام دورة الرخصة التدريبية (C) تحت تنظيم إدارة كرة القدم النسائية

بمشاركة 20 مدربة وبحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي

اختُتمت أمس الجمعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة فعاليات دورة الرخصة التدريبية (C)التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد، واستمرت 12 يومًا (في الفترة من 22 مارس - 2 إبريل).

وشهدت الدورة مشاركة 20 مدربة، بحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحاصلة على دبلوم في التدريب من الاتحاد الآسيوي.

وأُقيمت خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، كما تخللتها ورش عمل ميدانية من أجل ضمان تحقيق أكبر استفادة من الدورة.

0

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 08:43 PM

بمشاركة 20 مدربة وبحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي

اختتام دورة الرخصة التدريبية (C) تحت تنظيم إدارة كرة القدم النسائية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 113

اختُتمت أمس الجمعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة فعاليات دورة الرخصة التدريبية (C)التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد، واستمرت 12 يومًا (في الفترة من 22 مارس - 2 إبريل).

وشهدت الدورة مشاركة 20 مدربة، بحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحاصلة على دبلوم في التدريب من الاتحاد الآسيوي.

وأُقيمت خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، كما تخللتها ورش عمل ميدانية من أجل ضمان تحقيق أكبر استفادة من الدورة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021