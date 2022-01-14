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في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل في العاصمة السعودية

"أتلتيكو مدريد" يودع بثنائية وحمراء .. و"أتلتيك بلباو" وجهاً لوجه أمام ريال مدريد

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تأهل فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة نظيره ريال مدريد، الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تخطى عقبة نظيره أتلتيكو مدريد 2/1 , وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت محاولات لاعب أتلتيكو مدريد "فيليكس" ولاعب بلباو " ويلميز" الأبرز, إلا أنها كانت محاولات سلبية.



وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62 ابتسم الحظ لأتلتيكو مدريد بعد رأسية "جواو فيليكس" التي حولها حارس بلباو "سيمون " في مرماه بالخطأ كهدف أول .



وفي الدقيقة 70 دفع المدير الفني لأتلتيكو مدريد باللاعب " سواريز" بدلاً عن " انخيل كوريا" .



وعادل النتيجة لبلباو، المدافع "يراز الفاريز" برأسية على يسار الحارس " اوبلاك" عند الدقيقة 77، قبل أن يضع " ويليامز" فريقه بلباو في المقدمة، بهدف ثاني، من أرضية زاحفة عند الدقيقة 81، استقرت داخل الشباك .



وفي الوقت بدلاً من الضائع 3+90 خرج لاعب أتلتيكو مدريد " خيمينيز" بالبطاقة الحمراء.