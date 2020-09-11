"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء.

وذكرت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 01:43 PM

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء.

وذكرت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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