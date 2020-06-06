"كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 40.465

تسجيل 204 حالات جديدة

كشفت بيانات حكومية نُشرت، اليوم (السبت)، عن ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري.

وبحسب إحصاء "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.