"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.