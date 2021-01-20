"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.