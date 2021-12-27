مهرجان "ربيع الدرب".. فعاليات وبرامج موجّهة للزوّار في إجازة نهاية الأسبوع

تتضمن العروض الطلابية والمسرحية والمسابقات الشبابية وخيمة التسوّق

تُنفّذ أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدرب، خلال إجازة نهاية الأسبوع، على مدى ثلاثة أشهر، عدداً من البرامج والفعاليات الموجّهة للأسرة والطفل ضمن مهرجان "ربيع الدرب" الذي تنفّذه البلدية، بالتعاون مع محافظة الدرب، وعدد من الجهات بالمحافظة.

وقال رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور؛ المهرجان يستقبل زوّاره من داخل المنطقة وخارجها بعديد من العروض الطلابية والمسرحية والمشاركات والمسابقات الشبابية، وخيمة التسوّق والمعارض الخاصة بالأسر المنتجة، وذلك في كل من شارع الفن بحديقة المملكة، وخيمة التسوّق بموقع قرية أبو يحيى، ومتنزه الدرب العام، وحديقة المديري بالمدخل الشرقي للمحافظة على الطريق الرابط بين منطقتَي جازان وعسير.