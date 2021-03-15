"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.حائل الأرصاد حالة الطقس
المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.