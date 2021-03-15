"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.