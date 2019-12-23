المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقاً بوسط الصومال

جدّدت موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة جالكعيو- وسط الصومال، أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّدت "الخارجية" التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعباً، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

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23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 09:19 AM

جدّدت موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقاً بوسط الصومال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة جالكعيو- وسط الصومال، أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّدت "الخارجية" التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعباً، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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