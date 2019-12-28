اعتقال طالب سعودي في أمريكا بسبب صور فتاة قاصر

حدّدت المحكمة مبلغ 35 ألف دولار للإفراج عنه بكفالة

اعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو طالباً سعودياً (19 عاماً) بتهمة احتفاظه بصورٍ غير لائقة لفتاة قاصر (14 عاماً) على هاتفه الجوّال.

ووفقاً للتقارير الأمريكية، أن والد الفتاة تقدّم ببلاغٍ للشرطة متهماً الطالب السعودي بالتغرير بابنته عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية والسفر من شيكاغو إلى أوهايو للقائها.

واعترف المتهم بمعرفته بالفتاة واحتفاظه بصورها على هاتفه الجوّال، وحدّدت المحكمة مبلغ 35 ألف دولار؛ للإفراج عنه بكفالة، إلى حين موعد مثوله أمام المحكمة في شهر يناير المقبل.

الشرطة الأمريكية ولاية أوهايو

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 10:36 AM

حدّدت المحكمة مبلغ 35 ألف دولار للإفراج عنه بكفالة

اعتقال طالب سعودي في أمريكا بسبب صور فتاة قاصر

تعبيرية

تعبيرية

خالد علي

الرياض

18 30,889

اعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو طالباً سعودياً (19 عاماً) بتهمة احتفاظه بصورٍ غير لائقة لفتاة قاصر (14 عاماً) على هاتفه الجوّال.

ووفقاً للتقارير الأمريكية، أن والد الفتاة تقدّم ببلاغٍ للشرطة متهماً الطالب السعودي بالتغرير بابنته عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية والسفر من شيكاغو إلى أوهايو للقائها.

واعترف المتهم بمعرفته بالفتاة واحتفاظه بصورها على هاتفه الجوّال، وحدّدت المحكمة مبلغ 35 ألف دولار؛ للإفراج عنه بكفالة، إلى حين موعد مثوله أمام المحكمة في شهر يناير المقبل.

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الشرطة الأمريكية ولاية أوهايو

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