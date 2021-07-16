اتحاد الغرف السعودية يعمّم بالسماح بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة

‫أكّد اتحاد الغرف السعودية في توضيحٍ لقناة الإخبارية، أنه بإمكان أصحاب المحال التجارية البدء بفتح محالهم في أوقات الصلوات، وأن الموافقة صدرت بذلك.

ووفقاً للقناة: "أصدر اتحاد الغرف التجارية تعميماً جاء فيه باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، وذلك تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمُّع والانتظار، والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوّقين".