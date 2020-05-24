محافظ أحد المسارحة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رفع محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي أصالة عن نفسه ونيابة عن مركز الحكامية ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي ومشايخ وعرائف القبائل والأهالي بمحافظة أحد المسارحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان، وإلى الأسرة المالكة الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعياً الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يمتعهم بالصحة والعافية، ويحفظ المملكة قيادة وشعباً ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وكل عام والجميع بخير.