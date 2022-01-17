طعام ودواء.. مادة غذائية لذيذة تحرق الدهون المسببة لاحتشاء عضلة القلب

تحتوي على تركيز عالٍ من الحمض الأميني الذي يُخفِّض مستوى الكولسترول

اتضح أن ثمار الفراولة تساعد على التخلص من الدهون الحشوية المسببة لاحتشاء عضلة القلب، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشارت صحيفة Daily Express إلى أن الفراولة غنية بالألياف الغذائية؛ ما يساعد الجسم على حرق الدهون الحشوية التي تتراكم في منطقة البطن.

وأضافت الصحيفة بأن الدهون الحشوية المتراكمة في منطقة البطن تسبب اختلال توازن وعمل الهرمونات، وتُخفِّض من حساسية الخلايا للإنسولين، وتساعد على تشكُّل الجلطات الدموية، التي تخلق مشكلات في القلب، ويمكن أن تسبب حتى الموت المبكر.

ويقول خبراء مركز Wake Forest Baptist الطبي إن الألياف الغذائية الذائبة تُبطِّئ عملية وصول الطعام بعد هضمه في المعدة إلى الأمعاء؛ وهذا بالتالي يساعد على التخلص من الدهون الحشوية.

ووفقًا للخبراء، كل 10 غرامات من الألياف الغذائية الذائبة في اليوم تساهم في التخلص من 3.7 في المئة من الدهون الحشوية على مدى خمس سنوات.

ومن جانب آخر، يساعد النشاط البدني المعتدل على التخلص من 7.4 في المئة من الدهون الحشوية المتراكمة خلال الفترة الزمنية نفسها، بحسب وسائل الإعلام.

ويضيف الباحثون: تحتوي الفراولة على تركيز عالٍ من حمض الأنثوسيانين الأميني، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكولسترول السيئ والدهون الثلاثية في الدم، ويساعد أيضًا على التحكم بالوزن.