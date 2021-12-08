"المعززة" أساسية.. دراسة: أوميكرون "يهرب" من اللقاحات لكن "لا داعي للقلق"

الصحة العالمية: لا مؤشرات على أنه يسبب مرضاً أشد من ذلك الناجم عن "دلتا"

أظهرت دراسة أُجريت في جنوب إفريقيا، أن متحور أوميكرون يمكنه "التهرب جزئياً" من الحماية التي توفرها اللقاحات المضادة لكورونا، فيما أكد علماء أن اللقاحات تحمي من المرض الشديد.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نتائج الدراسة التي أُجريت في معهد الأبحاث الصحية بجنوب أفريقيا، التي شملت 12 شخصاً تم تطعيمهم بلقاح فايزر.

ووجد العلماء أن اللقاح ينتج "واحداً من أربعين" من الأجسام المضادة المقاومة لمتحور أوميكرون، مقارنة بأدائه (اللقاح) ضد النسخة الأصلية من الفيروس.

وقال أليكس سيغال، عالم الفيروسات الذي قاد الدراسة، إن هذا يمثل انخفاضاً كبيراً في عدد الأجسام المضادة، لكنه لا يعني أن أوميكرون يمكنه الهروب من اللقاحات تماماً.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نتائج الدراسة تعني أن الأشخاص الذين تعافوا سابقاً من الإصابة بكورونا، يمكن أن يصابوا مرة أخرى، ويمكن أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ووجدت الدراسة أنه "حتى لو تضاءلت قوة اللقاحات في مواجهة أوميكرون، فلا يزال هناك بعض الحماية ضد الفيروس".. وأشارت إلى أن الجرعات المعززة قد تكون أساسية في المعركة ضد أوميكرون.

وقد تساعد هذه الدراسة شركات الأدوية على تطوير اللقاحات، وتساعد صانعي القرار على تحديث استراتيجية التلقيح لمواجهة المتحور، فيما قال عديد من العلماء إن النتائج لا تسبب الذعر، وفقاً للصحيفة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنه "ليس هناك أي سبب" للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوافرة حالياً في الحماية ضد أوميكرون، مؤكداً أن لا مؤشرات على أن هذا المتحور يسبب مرضاً أشد من ذلك الناجم عن المتحور دلتا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير في أن الأمر لن يكون كذلك" مع أوميكرون، مشدداً على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن "السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن، لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في جنوب إفريقيا تبلغ عن أعراض أخف" مقارنة بتلك التي سببتها متحورات سابقة.

وكان كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، قد أكد في مقابلة مع فرانس برس، الثلاثاء، أن تحديد مدى شدة أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من سابقاته؛ بل قد يكون أخف.

غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع البيانات، لأن المتحور الجديد لم يرصد سوى في 24 نوفمبر الماضي.

وقال "علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل البيانات"، مشددا على أن البيانات المتاحة لا تزال أولية.

ومع ذلك، طمأن الدكتور راين، أنه حتى إن تبين لاحقاً أن اللقاحات المتوافرة حالياً أقل فعالية ضد أوميكرون، فإنه "من غير المرجح بتاتاً" أن يتمكن هذا المتحور من أن يخترق بالكامل الحماية التي توفرها اللقاحات.

ورصد المتحور الجديد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، وانتشر في نحو 40 دولة حول العالم.

وتجري حالياً دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته المناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.