وزير صحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن متحور "أوميكرون"

اعتبر أن إجراءات حظر الرحلات من بلاده تزيد الأمور تعقيدًا

قال وزير الصحة جنوب إفريقيا إنه لا داعي للهلع بشأن المتحور الجديد "أوميكرون"، موضحاً أنه لا يوجد مبرر لحظر الرحلات من بلاده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: "لا داعي للهلع من المتحول أوميكرون".

وأضاف: العلماء يجرون الأبحاث لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقاحات أن تحمي من المرض الشديد".

ولفت إلى أن إجراءات حظر الرحلات من جنوب إفريقيا التي فرضتها بعض الدول لا تساعد، وإنما تزيد الأمور تعقيداً.