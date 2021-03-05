"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.