"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 03:36 PM

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

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