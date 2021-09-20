أمانة حائل تغلق 79 منشأة وتصادر 285 كجم من المواد الغذائية

نفّذت أكثر من 8 آلاف جولة رقابية في المنشآت التجارية بالمنطقة

أسفرت الجولات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها التي باشرتها الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية خلال النصف الأول من شهر صفر 1443هـ، عن تسجيل نحو 334 إشعارًا.

وقالت أمانة منطقة حائل: عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الفِرَق الرقابية بلغت 8185 جولة تفتيشية؛ بينما بلغ عدد الإغلاقات 79، وكمية المصادرات 285 كجم من المواد الغذائية.

وأضافت: كل البلديات التابعة والمرتبطة بها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940.