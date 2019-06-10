"مدني الطائف" ينقذ مواطناً سقط بأحد منحدرات جبال الشفا

كان ذاهباً لمنحل عسل.. ويعاني بعض الكسور بسبب السقوط

تُباشر فرق إنقاذ الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف عملية إنقاذ مواطن، سقطَ في أحد منحدرات جبال مركز الشفا السياحي.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" ، أن المواطن سقط بمنحدر في منطقة تُعرف باسم "الحيط" تبعد عن مركز الشفا بنحو 20 كم، وبدأ رجال الدفاع المدني في التوجه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى .

وأفادت المعلومات الأولية بأن المواطن على قيد الحياة ولله الحمد، وأنهُ يعاني من كسور تعرضَ لها نتيجة السقوط.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن لديه منحل للعسل في المنطقة وكان راغباً الذهاب له، ولكنه تعرضَ للسقوط عبر المنحدر.

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل وبيان الدفاع المدني في حال وروده.

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