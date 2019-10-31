الإعلاميون العرب يطالبون باستثمار "الإعلام الشعبي" وتجاوز سلبياته وتطويره

في لقاء لجمعية "إعلاميون" بمناسبة اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي

طالب نحو 34 متحدثًا من الإعلاميين العرب باستثمار "الإعلام الشعبي"، وتجاوز سلبياته، وتطويره، وذلك في اللقاء الإعلامي المفتوح (الإعلام العربي الشعبي إلى أين؟ رؤى وتطلعات)، الذي نظمته جمعية "إعلاميون" في قاعة وادي الأعمال في حي الملقا في مدينة الرياض بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2019 م.

وأدار اللقاء الإعلامي عبد العزيز العيد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" والمتحدث الرسمي لها. وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود بن فالح الغربي، أكد فيها أن هذا اللقاء يأتي مساهمة من الجمعية في فعاليات الرياض عاصمة الإعلام العربي لعام 2019، وأن هذا اللقاء يهدف للاستفادة من الإعلام الشعبي في تعزيز ترابط الشعوب العربية ولحمتها، وتوظيفه لصالح الأمة العربية بعد ظهوره في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما أسهم في سهولة الوصول للمعلومة حتى أصبح كل مواطن عربي إعلامي يعبر عن رأيه بشكل مباشر.

وقدّم المشاركون في اللقاء آراء مختلفة حول الإعلام العربي الشعبي، وأهميته، وسلبياته، وكثير من الجوانب التي تتناول التعريف به، ونشأته، وغير ذلك.

وأكد الدكتور محمد الأحمد، وكيل كلية الآداب الأستاذ المساعد في قسم الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض، أن الإعلام الشعبي يواجه صراع المصداقية والأسبقية، وقد أصبح باستطاعة فئة من منتسبي الإعلام الشعبي الوصول إلى مؤيديها في جميع أنحاء العالم بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقلة الرقابة على المعلومة التي تبث.

من جانبها، أكدت الدكتورة فايزة الحربي، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض، أن الإعلام الشعبي أسهم في الإثارة السلبية، ونشرها بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من باب التسلية، وهي ضد الدول وضد المجتمع، وتهدف إلى تصعيد الخلافات، وزرع المشاكل عن طريق الأعداء خدمة لمصالحهم.. وهذا النوع من الإعلام رغم وجود إيجابيات له إلا أن سلبياته أكثر؛ إذ يميز النخبة من المجتمع تلك الرسائل التي تصدر عن الإعلام الشعبي.

فيما أكد الأستاذ إسكندر الأصبحي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليمنية أن الإعلام المهني أو الرسمي أصبح في المرتبة الثانية بعد الإعلام الشعبي؛ إذ إن الإعلام الشعبي يسيطر على الساحة الإعلامية في اليمن؛ وهو ما تسبب في نشر الشائعات وتصدرها.

وتمنى الأصبحي أن يكون هناك مادة توعوية عن الإعلام، تُدرَّس في المدارس والجامعات في الوطن العربي.

من جانبه، أبان خلف ملفي، عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي امتهنت الإعلام الرياضي بسبب عدم وجود مراقبة ومرجعية مسؤولة، وأصبح الإعلام الرياضي (مهنة من هب ودب)؛ لأنه أصبح للشهرة.. كما أكد أن الإعلام الرياضي أصلح ما أفسدته السياسة. ومثال ذلك تنظيم كأس العالم بين اليابان وكوريا.

وأشارت الإعلامية نجاة الوحيشي إلى أن الوطن العربي تبنى كل ما ينتجه الغرب دون توعية مناسبة.. مشددة على أن الإعلام العربي في الوقت الحالي يحتاج إلى ثورة إعلامية حضارية لإرساء نضج إعلامي.

من جانبها، قالت المعدة والإذاعية سحر السيد إن رموز الإعلام الشعبي الحالية كانوا سابقًا في النوادي والمقاهي والجلسات العائلية، وقد أتيحت لهم الفرصة في هذا العصر، وهم غير مؤهلين، ويعاني منهم الإعلام، ومنهم أقلام وإعلام مأجور، وهذا لا يعني أن الإعلام الشعبي كله سلبيات.

وأكد السيد عادل حنفي مؤسس "مصريون في حب الخليج" أن الإعلام الشعبي له دور فعال وغير مكلف، وله متابعون بالملايين، عكس القنوات التي تصرف ملايين، ومتابعوها بالآلاف.

وطالب بتشديد الرقابة على اليوتيوب الذي يعتبر من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي ضررًا.. مبينًا أن هناك قنوات فضائية تقوم بدور الإعلام الشعبي السلبي، منها نحو 20 قناة مأجورة، تقوم بنشر الأكاذيب، وتروج للشائعات.

وأكد الإذاعي عوض الله محمد أنه لا بد من التفرقة بين الإعلام الشعبي والإعلام الشعبوي؛ إذ إن الإعلام الشعبوي يتميز بالغث والسمين، خاصة ما يُنشر عن الحكومات. مضيفًا بأن المحتوى الإعلامي أصبح ضعيفًا لغويًّا، وهو يعكس هشاشة الاهتمام باللغة العربية وضحالة الثقافة في مجتمعنا العربي.

من جهته، أشار السيد زين علي مدير تحرير في قنوات إم بي سي إلى أنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية، كذلك لا بد من استثمار الإعلام الشعبي وتبنيه من قِبل الإعلام الرسمي.

وتطرق إكرامي عبد الله الصحفي في صحيفة الاقتصادية للجانب المضيء في الإعلام الشعبي، وأنه مفهوم أوسع من حصره في الإعلام الجديد، ويمكن دعم وتكاتف الإعلام الشعبي والتقليدي؛ لأن جزءًا كبيرًا مما يُطرح في الإعلام الشعبي يعتمد على ما نمارسه في التقليدي، ويُتوقع أن يستمر ويتوسع، والدور الذي علينا هو الفلترة كمتلقين قبل أن نكون إعلاميين.

وقال السيد صلاح قادري، مدير إذاعة صنعاء، إن الإعلام الشعبي سلاح ذو حدين، إيجابي وسلبي. ومهمة الإعلام الرسمي الإسهام في خطة توعوية رديفة لمصلحة الأمة لعدم تشتيتها، خاصة فيما يوجه لفئة الشباب الذي يستخدم الإعلام الحديث، ويقضي جُل وقته على وسائل التواصل الاجتماعي. مشددًا على أهمية توعية الشباب خاصة في المجتمعات التي تعاني الجهل، والإعلام العربي صنع كثيرًا من الأحداث السلبية.

وأكد الإعلامي فطين أحمد عبيد أن الغالبية يتلقون الأخبار عن طريق الإعلام الشعبي لسرعته، وسهولة الوصول إليه.. كما أن الوضع المالي لبعض الشعوب أسهم في انتشار الإعلام الشعبي لقلة التكلفة؛ لذا 70 في المئة من الشعوب العربية يعتمدون ويثقون بالمعلومات من خلال وسائطه المختلفة.. والعتب على بعض الإعلاميين في نشر الأخبار دون التحقق من المصداقية.

وأشارت الإعلامية مي يوسف إلى أن شريحة جيل الألفين خرجت في ظل إعلام حُر، والإعلام التقليدي بالنسبة لهم ثانوي؛ وهو ما جعل حرية تداول المعلومات في هذا الوقت سهلة؛ إذ إن الإعلام الشعبي قضى على كثير من الجهود لرجال الإعلام والصحافة، وتسيد الإعلام الجديد الساحة، وتحققت له الريادة الإعلامية.

كما شددت على أهمية تنبي الإعلام الشعبي من قِبل الإعلام التقليدي كمكمل له.

وتضمن اللقاء محاور عدة، من أبرزها: نبذة عن الإعلام الشعبي العربي، الإعلام الشعبي العربي إلى أين؟ الفَرْق بين الإعلام الشعبي والرسمي، التطلعات والآمال المعقودة على الإعلام الشعبي ومستقبل الإعلام الشعبي العربي.

يُذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب أعلن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي في خطوة تبرز المكانة الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية عربيًّا، وذلك في دورته العادية الـ 49 التي عُقدت بمقره بجامعة الدول العربية في القاهرة.