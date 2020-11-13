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خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات

لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.