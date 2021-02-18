الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 4 مليارات دولار لتمويل الإغاثة في اليمن

"لوكوك" حذر من احتمال وقوع مجاعة

دعا منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم (الخميس) إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية.

وحذر "لوكوك" من أن "اليمن يتجه سريعًا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتأتي دعوة المسؤول الأممي إلى المجتمع الدولي لتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان في وقت تحتد فيه هجمات الحوثيين على مأرب وسط اليمن، في محاولة لكسب هذه المنطقة التي تعتبر آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، قبل بدء أي مفاوضات على السلطة.