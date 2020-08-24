المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:16 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

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