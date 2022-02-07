خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة ‏جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 898,216 حالة وفاة.‏