الجزائر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و14 حالة وفاة

سجلت الجزائر اليوم اكتشاف 131 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 847 حالة مؤكدة.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس "كورونا" في الجزائر الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 58 حالة.

