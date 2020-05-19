محافظ الداير في بيعة ولي العهد: المملكة باتت نموذجاً عالمياً ومثالاً في إدارة الأزمات

قال: رؤية الوطن 2030 منحت السعودية أبعاداً إستراتيجية في جوانب مختلفة

قال محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، إن المملكة وبفضل رؤية سمو ولي العهد، باتت نموذجاً عالمياً ومثالاً رائداً في إدارة الأزمات.

جاء ذلك خلال تهنئته بالذكرى الثالثة لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولياً للعهد.

ورفع محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز الإدارية ومديري الإدارات ومشايخ وعرائف أهالي محافظة الداير، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى مبايعته ولياً للعهد. كما رفع محافظ الداير التهنئة لأمير منطقة جازان ونائبه بهذه المناسبة الغالية.

وقال "ابن لبدة": "بهذه المناسبة نجدد البيعة لسموه الكريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله".

ونوه "ابن لبدة" بما يوليه ولي العهد من اهتمام بالغ بالشباب ودفع عجلة التنمية على كل الأصعدة من منطلق جودة العمل وكفاءة النتائج، مشيراً إلى رؤية سموه للوطن 2030، والتي منحت المملكة أبعاداً إستراتيجية في جوانب مختلفة، وثقلاً اقتصادياً وسياسياً في محافل ومواقف متعددة.

وأضاف: "تأتي هذه الذكرى في هذا العام والمملكة ولله الحمد تضرب أروع الأمثلة في العناية بالإنسان وحسن إدارة الأزمات في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا".

وتابع: "إن متابعة ولي العهد جعلت من المملكة رائدة في التعامل مع هذه الأزمة والوطن والمواطنون ينعمون برخاء ورغد عيش في ظل العطاء السخي لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وسأل الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، بالصحة والعافية، ويحفظ الوطن من كل شر.