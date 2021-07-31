التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".
وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".
أكد أنه سيفشل كل محاولات استهداف المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".
وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".