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أكد أنه سيفشل كل محاولات استهداف المدنيين

التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.



وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".



وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".