شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها

ملأت الشوارع والميادين.. وسال إثرها وادي "أبا الطلاح" بأشيقر

هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.

وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.

شقراء أمطار

6

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:12 AM

ملأت الشوارع والميادين.. وسال إثرها وادي "أبا الطلاح" بأشيقر

شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها

فلاح الجوفان

شقراء

0 3,750

هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.

وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شقراء أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020