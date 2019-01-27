مصرع 19 شخصاً وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبين

المتحدث العسكري: وقع في بلدة جولو بموقف للسيارات

لقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 48 آخرون بانفجاريْن منفصليْن وقعا اليوم في جنوب الفلبين.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا، إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلو متر جنوبي العاصمة مانيلا.

ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات، فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 08:56 AM

المتحدث العسكري: وقع في بلدة جولو بموقف للسيارات

مصرع 19 شخصاً وإصابة 48 آخرين بانفجارين في الفلبين

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مانيلا

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لقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 48 آخرون بانفجاريْن منفصليْن وقعا اليوم في جنوب الفلبين.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا، إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلو متر جنوبي العاصمة مانيلا.

ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات، فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.

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