مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار

شارك عدد من هواة الرسم والفن التشكيلي

‏قال رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود، مُعبّرًا عن ما شاهده في مسرح الرسم من لوحات تشكيلية رائعة: "سررت بالأمس برؤية ما صنعته أنامل رسامي حفر الباطن تجاه موروثنا العظيم الذي نعتز ونفخر به ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ‎مزاد حفر الباطن".

وأكد أن هذه الفنون التشكيلية والصور الرائعة التي جسّدها الرسامون تنم عن اعتزاز وفخر بهذا الموروث الذي يجسد ثقافتنا وأصالتنا وقيمنا الراسخة.

يشار إلى أن مسرح الرسم المصاحب لمزاد الإبل 2021 في محافظة حفر الباطن، حَظِيَ بحضور عدد من هواة وممارسي الفن التشكيلي من الجنسين، الذين أبدعوا في رسم اللوحات التشكيلية التي تحاكي الطبيعة الصحراوية، ويشهد مسرح الرسم حضورًا كثيفًا من زوار مزاد الإبل في حفر الباطن؛ للاطلاع على اللوحات والتقاط الصور؛ تعبيرًا عن إعجابهم بالرسومات الجميلة.