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قال: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية

"قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية.

وأضاف: الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار.