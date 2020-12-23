الصحة.. المتعافون من كورونا يمكنهم أخذ اللقاح ولكن بشرط

أكدت وزارة الصحة أنه لا مانع من أخذ اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا؛ بشرط مرور 90 يومًا من التعافي فأكثر قبل أخذ اللقاح.

وأطلقت المملكة في 17 ديسمبر الجاري المرحلة الأولى لأكبر حملة تحصين في تاريخها، وتسلمت يوم الأربعاء الماضي، شحنتين من لقاحات كوفيد-19.

وكانت السلطات الصحية السعودية قد اعتمدت قبل أسبوعين لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لكوفيد-19؛ من أجل استيراده واستخدامه في تحصين المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.