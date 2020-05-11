كوريا الجنوبية: تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعد هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أعداد أكثر من 30 حالة في اليوم.

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 10 آلاف و909 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 256 شخصاً.