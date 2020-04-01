خوفاً من كورونا.. بقالة تتخلص من أطعمة بـ 131 ألف ريال سعلت عليها امرأة عمداً

تواجه اتهامات جنائية بسبب تصرفها

أقدمت امرأة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على السعال عمداً على أطعمة أحد متاجر البقالة تقدر قيمتها بـ35 ألف دولار حوالي "131 ألف ريال سعودي".

ومن المحتمل أن تواجه المرأة اتهامات جنائية بسبب تصرفها، الذي يعد من إحدى الطرق الرئيسة لانتشار فيروس كورونا المستجد، "كوفيد -19"، وخوفاً من انتقال فيروس كورونا قام مالك البقالة بالتخلص من الأطعمة التي سعلت عليها المرأة عمداً.

وكانت المرأة قد دخلت إلى أحد متاجر البقالة الصغيرة "Gerrity's" في بلدة هانوفر، وبدأت في السعال على المنتجات، والمخبوزات، واللحوم، وغيرها من البضائع.

وقال قائد الشرطة، ألبرت ووكر، لـ CNN إن الموظفين أخرجوها بسرعة من المتجر واتصلوا بشرطة بلدة هانوفر، التي عثرت عليها بعد بضع ساعات واحتجزتها.

وأشارت شرطة بلدة هانوفر أن المرأة "لوثت الطعام عمداً"، وتخطط لتوجيه اتهامات جنائية ضدها بمجرد انتهاء خضوعها لعلاج الصحة العقلية، وكتب فاسولا عبر "فيسبوك" أن المسؤولين لا يعتقدون أنها مصابة بفيروس كورونا ولكنهم "سيبذلون قصارى جهدهم لجعلها تخضع للاختبار".

وعلى الرغم من النظر في ما فعلته المرأة على أنه "مزحة ملتوية للغاية"، قال فاسولا إن المتجر تخلص من كل شيء خالطته المرأة بالتعاون مع مفتش صحي محلي لتحديد وتطهير المناطق التي دخلت إليها، وأشار فاسولا إلى أن المتجر تخلص في نهاية المطاف من طعام بقيمة 35 ألف دولار.