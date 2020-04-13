"تجارة القصيم" تنفذ أكثر من 1233 جولة وتقف على وفرة المنتجات

تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الفترة من 1_12 أبريل، 1233 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.



كما استهدفت جولات "التجارة" في منطقة القصيم تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضروات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 120 مخالفة، 9٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.



وشملت الجولات بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والأسياح، والنبهانية، وعيون الجواء، ورياض الخبراء، والشماسية، وعقلة الصقور، وضرية، والمراكز التابعه لها.



وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.



وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الإحتياج.



وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-appأو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.