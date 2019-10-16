فيديو غريب.. سائق سيارة ضحك وهلّل عندما شاهد حادثًا

أحدهم حاول العبث مع شاحنة

في أغرب ردّ فعل على حادث سير في بريطانيا، هلّل سائق سيارة وضحك وهو يشاهد شاحنة ضخمة تُطيح بسيارة سيتروين بيكاسو فوق الرصيف، وتكسر المرآة اليسرى لها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، على طريق "إيه 444" في مدينة كوفنتري بإنجلترا، والْتقطته كاميرا سيارة كانت تسير على الطريق وأمامها سيارة سيتروين بيكاسو فضية اللون.

وتضيف الصحيفة: كان قائد السيتروين متعجلًا يرفض الانتظار وهو يسير على الطريق، وحتى حين دخلت شاحنة ضخمة أمامه على الطريق؛ قرر تجاوز الشاحنة بسرعة فدخل على اليمين بين الشاحنة والرصيف؛ لكن الشاحنة المسرعة ضغطت على السيتروين وأجبرتها على الصعود على الرصيف، كما حطمت المرآة اليسرى.

وبينما كانت كاميرا السيارة الخلفية تلتقط المشهد؛ انفجر السائق بالضحك وهو يعلق على المشهد واصفًا سائق السيتروين بأنه أحمق بسبب السرعة، ويتحدث مع شخص آخر بجواره ويقول: "انظر إلى هذا الأحمق".

وعندما حاول سائق السيتروين تجاوز الشاحنة، صرخ الرجل قائلًا: "ادخل عليه، هيا حطمه.. هيا اطح به".

وبعدها انطلقت صيحات التأييد لما فعله قائد الشاحنة.