تحضيراً لموقعة الأهلي المنتظرة .. الشباب يكثف تحضيراته

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بنظيره الأهلي، السبت المقبل، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقاد مدرب أبيض العاصمة " شاموسكا" الحصة التدريبية، مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، ضمت الأولى المشاركين في لقاء التعاون وخضعوا إلى تمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، فيما خضعت المجموعة الثانية "غير المشاركين" لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة.

الشباب الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 09:59 PM

تحضيراً لموقعة الأهلي المنتظرة .. الشباب يكثف تحضيراته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بنظيره الأهلي، السبت المقبل، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقاد مدرب أبيض العاصمة " شاموسكا" الحصة التدريبية، مساء اليوم الثلاثاء، والتي بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، ضمت الأولى المشاركين في لقاء التعاون وخضعوا إلى تمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، فيما خضعت المجموعة الثانية "غير المشاركين" لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة.

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الشباب الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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