الجزائر تسجل 15 حالة وفاة و139 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 15 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 139 حالة.

وأوضح خلال لقاء إعلامي له اليوم أنه تم تسجيل أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة بـ 8 وفيات، لافتًا إلى أن متوسط أعمار الوفيات 64 سنة، كلهم مصابون بأمراض مزمنة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 09:27 PM

أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة

الجزائر تسجل 15 حالة وفاة و139 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجزائر

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أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 15 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 139 حالة.

وأوضح خلال لقاء إعلامي له اليوم أنه تم تسجيل أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة بـ 8 وفيات، لافتًا إلى أن متوسط أعمار الوفيات 64 سنة، كلهم مصابون بأمراض مزمنة.

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فيروس كورونا الجديد الجزائر

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