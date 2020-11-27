مسلحون واشتباك.. إيران تعلن تفاصيل مصرع عالمها النووي "فخري زادة"

إعلان رسمي يحسم الأمر بعد تضارب عن مقتله واستمراره في غرفة العمليات

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية، وفق "روسيا اليوم".

وتضاربت معلومات وسائل الإعلام الإيرانية حول العملية، فبينما قالت وكالة "فارس"، إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران، قالت وكالة "تسنيم" إن "فخري زاده" لا يزال في غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته.



لكن وزارة الدفاع الإيرانية أكدت في بيان لها أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى".

وأضافت: "للأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

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نشطاء في مواقع التواصل وصفوه بـ"الصندوق السري للبرنامج"

مصادر إعلامية: اغتيال أبرز علماء إيران في المجال النووي "فخري زاده"

تداول مواقع إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، اليوم، أنباء اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، قرب طهران.

وذكر ناشطون إيرانيون أن "فخري" يعتبر أحد أبرز علماء إيران في المجال النووي والصاروخي، مشيرين إلى رسالة خطية لـ"فخري" تعود لما

قبل 18 عامًا عن نية إيران بتصنيع قنبلة نووية.

وقال الكاتب الصحفي الأحوازي محمد مجيد إن فخري زاده، كان الصندوق السري للبرنامج النووي الإيراني، ويمكن اعتبار محسن فخري زاده "العمود الفقري" لبرنامج الصواريخ النووية الإيرانية.

وفيما يلي مقطع فيديو لموقع اغتيال العالم النووي الإيراني فخر زاده بشارع مصطفى خميني في مدخل مدينة آبسرد.