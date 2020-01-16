بتوجيه الوزير.. لجنة تعليمية تتوجه للملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة إشكاليات سفير2

مطالبة برفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب في ذلك

وجّه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في ‫#سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

أوضح ذلك طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي.

وزير التعليم الملحقية الثقافية في أمريكا

19

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 05:27 PM

مطالبة برفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب في ذلك

بتوجيه الوزير.. لجنة تعليمية تتوجه للملحقية الثقافية في أمريكا لمعالجة إشكاليات سفير2

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 6,140

وجّه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في ‫#سفير٢، والتوجه حالاً للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك.

أوضح ذلك طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم الملحقية الثقافية في أمريكا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020