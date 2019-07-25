"نتفليكس": "عيوننا" على السعودية ومستعدون لوضع روائعكم في الصدارة

التجارة الإلكترونية في العالم وصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال

تعد المملكة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018.



وتعد شبكة البث الشهيرة "نتفليكس" إحدى أشهر المتاجر التي يتعامل معها المواطن السعودي حاليًا، ويعرف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني".



ونعود إلى شبكة نتفليكس العالمية ومؤسسها ريد هاستينغز الذي برع في فكرته والأكثر إبداعًا كانت فكرة تأجير العروض والأفلام التي أنتجتها شركات أخرى، ففي عام 2010 وقعت نتفليكس صفقات مع صانعي الأفلام والتلفزيون مثل ديزني و"إن بي سي" مقابل رسوم رمزية.



وتملك شبكة نتفليكس الآن أكثر من 150 مليون مشترك، وهو رقم يفوق كثيرًا أي أعداد المشتركين في أي شركة من شركات إنتاج الأفلام.



نتلفكيس والسعودية

التقت "سبق" كيلي لوجنبيل نائبة الرئيس للأعمال الأصلية العالمية في الشبكة العالمية نتلفكيس وقالت: "شغوفة كثيرًا لزيارة السعودية والالتقاء مع صانعي الفن.. إنني أقرأ عنكم –السعوديون _ كثيرًا وأحببت الكثير من عاداتكم وفنكم الرفيع، وأشارت إلى أنهم في الشبكة متحمسون للاستثمار في الأعمال الفنية من منطقة الشرق الأوسط والسعودية أيضًا إنني أعرف أنكم تحظون على شعبية كبيرة في العالم.



ولفتت "كيلي" إلى أن الشبكة قد أنتجت ثلاثة أعمال عربية في الأردن ومصر، ونأمل أن تكون السعودية المحطة القادمة.



بعد مسلسل "الطبيعة" وثالث أعمال الشبكة الدرامية في الشرق الأوسط والذي يشارك فيه نخبة من المواهب العربية ومن قبله انتجنا "الروابي"، والذي يعد عملاً نسائيًا عربيًا متكاملاً.



وفي سؤال عن عرض الممنوعات والتي لا يقبلها المجتمع العربي السعودي بشكل عام قالت "كيلي" نحن لا نذيع أي ممنوعات وربما تختلف العادات والتقاليد من مجتمع إلى الآخر، ولكن الجميع يتفق أن هناك حدودًا وثقافات مختلفة، والأصل لدينا عدم بث أي ما يتعلق بالأمور الخاصة والجنسية، وثانيًا وضع علامة السن والتحذيرات قبل العرض، ولدينا الآن العديد من الاقتراحات لحسم مسألة الهاكر وفتح وحجب طرق التأمين الخاصة بالشبكة.



يذكر أن السعودية تعتبر أكبر الأسواق العربية التي تشترك في خدمة نتفليكسي، ولكن وبالنسبة للمكتبة الأمريكية، فهي تحتوي على 1761 مسلسلاً وعلى 4091 فيلمأً، أما في المكتبة السعودية فتحتوي فقط على 176 مسلسلاً وعلى 468 فيلماً فقط بحجم يقارب من 12% من حجم المكتبة الأمريكية.