استئناف الزيارات لمجمع الملك عبدالعزيز ومعرض عمارة الحرمين الشريفين

تزامناً مع العودة التدريجية للزوّار والمعتمرين بشكل صحي وآمن لضمان سلامتهم

استأنفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة والمعارض والمتاحف، استقبال الزوّار والمعتمرين، وذلك تزامناً مع العودة التدريجية للزوّار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحي وآمن، ورُوعيت خلال التجهيزات متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوّار المعرض ومرتاديه، وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.