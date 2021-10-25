الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تستقبل 1118 طلب أمر إركاب

خلال شهر سبتمبر من 2021

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 1118 طلب أمر إركاب.

وأصدرت خلال هذه الفترة 387 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 348.

بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل، 33 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.