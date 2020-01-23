مجددًا.. قنصلية المملكة في "قوانجو" تحذّر من "كورونا": ابتعدوا عن الزحام

دعت لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى.. انتشر في 24 مقاطعة

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، مجددًا، كل المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا؛ وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات؛ خاصة مع قُرب عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

وبيّنت القنصلية أنه صدر عن اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين، تحديث للحالات المصابة بفيروس "كورونا الجديد"؛ حيث بلغ عدد الحالات المصابة 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة في مدينة أوهان، وقد انتشر الفيروس إلى 24 مقاطعة بالصين.