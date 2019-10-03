"نقل المدينة" ينبّه سالكي طريق "الأحمر- عدان".. أمطار غزيرة

دعاهم إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لأجل سلامتهم

نبّه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، سالكي طريق "الأحمر- عدان" من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وقال فرع الوزارة عبر حسابه في "تويتر": تنبيهًا لمستخدمي طريق "الأحمر- عدان" بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.