"أبو الغيط"يستعرض أبرز التحديات العربية مع أمين مجلس التعاون

تكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي يزور مصر حاليًّا.



وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم بأن اللقاء تناول مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على جميع الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي، بالإضافة إلى بحث كيفية التحرك عملياً من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.



وأشار إلى أن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن اقتناعه بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي، بوصفه لبنة أساسية في الصرح العربي، وركيزة مهمة للعمل المشترك، مؤكدًا أن نجاح مجلس التعاون هو إضافة للجامعة العربية.



ونوه البيان إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بأهمية البناء على ما تم في قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وتشديده على أن تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته.