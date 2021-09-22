سعر "برنت" يرتفع بنسبة 1.14%

وصل إلى 75.21 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.85 دولار أمريكي، بما يعادل نسبة 1.14 % ليصل إلى 75.21 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 1.36 % ليثبت عند 71.45 دولار أمريكي.