الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى تمهيدًا لخروجهم خلال يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

فيروس كورونا الجديد

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:45 AM

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى تمهيدًا لخروجهم خلال يومين

الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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فيروس كورونا الجديد

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