المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 09:00 AM

الأرصاد: مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية

المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 869

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020