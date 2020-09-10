الجيش اللبناني يرسل طائراته الهليكوبتر لإخماد حريق ميناء بيروت

اقتصار الإصابات على ضيق التنفس

أعلن الجيش اللبناني أن طائراته الهليكوبتر، ستُستخدم للمساعدة في إخماد حريق اندلع في مستودع للزيوت وإطارات السيارات في مرفأ بيروت، اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر تتجه إلى المنطقة، وتتدلى منها حاوية مياه، بحسب "رويترز".

وأوضح رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني، أنه لا توجد مخاوف من حدوث انفجار آخر بسبب ألسنة اللهب.

وأضاف أن أحداً لم يُصَب، لكن البعض يعانون ضيقاً في التنفس.